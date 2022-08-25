В МАГАТЭ планируют отправить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября

В МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в нее войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.

В МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в нее войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.

Как передает Report, об этом передает Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

"По данным двух дипломатов, знакомых с планами визита, в поездке представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС помимо должностных лиц, ответственных за учет использования ядерных материалов на объекте, примут участие службы безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эксперты по безопасности смогут провести экспертизу обстрела объекта, "которую можно будет использовать для привлечения нападавших к ответственности".