О нас

В МАГАТЭ планируют отправить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября

В МАГАТЭ планируют отправить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября В МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в нее войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.
Другие страны
25 августа 2022 г. 16:50
В МАГАТЭ планируют отправить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября

В МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в нее войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.

Как передает Report, об этом передает Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

"По данным двух дипломатов, знакомых с планами визита, в поездке представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС помимо должностных лиц, ответственных за учет использования ядерных материалов на объекте, примут участие службы безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эксперты по безопасности смогут провести экспертизу обстрела объекта, "которую можно будет использовать для привлечения нападавших к ответственности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BAEA sentyabrın 5-dək Zaporojye AES-ə missiya göndərməyi planlaşdırır
Версия на английском языке IAEA wants to visit Ukraine's Zaporizhzhia Nuclear Power Plant by September 5

Другие новости из категории

В Финляндии судят журналистов за раскрытие секретных военных данных
В Финляндии судят журналистов за раскрытие секретных военных данных
25 августа 2022 г. 17:15
UNICEF доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины Janssen
UNICEF доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины Janssen
25 августа 2022 г. 15:25
Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию
Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию
25 августа 2022 г. 15:05
ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID
ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID
25 августа 2022 г. 14:50
Шторм обрушился на юг китайской провинции Гуандун
Шторм обрушился на юг китайской провинции Гуандун
25 августа 2022 г. 13:25
Глава полиции Японии ушел в отставку из-за убийства Абэ
Глава полиции Японии ушел в отставку из-за убийства Абэ
25 августа 2022 г. 11:30
В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел в преддверии визита президента
В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел в преддверии визита президента
25 августа 2022 г. 08:58
Премьер-министр Швеции: Позирование с флагом террористической PKK неприемлемо
Премьер-министр Швеции: Позирование с флагом террористической PKK неприемлемо
25 августа 2022 г. 08:54
Число жертв муссонных дождей в Пакистане превысило 900 человек
Число жертв муссонных дождей в Пакистане превысило 900 человек
25 августа 2022 г. 06:25
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
25 августа 2022 г. 05:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi