В мае в парижском суде будет рассмотрено дело журналистки, назвавшей жену Макрона мужчиной

Слушания в апелляционном суде Парижа по делу француженки Наташи Рэй, осужденной за клевету о половой принадлежности супруги президента Франции Эмманюэля Макрона - Брижит Макрон состоятся в мае.

Слушания в апелляционном суде Парижа по делу француженки Наташи Рэй, осужденной за клевету о половой принадлежности супруги президента Франции Эмманюэля Макрона - Брижит Макрон состоятся в мае.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил адвокат осужденной Франсуа Данглеан.

"Приговор коррекционного трибунала Парижа 12 сентября 2024 года является мошенническим. Мы его обжаловали и предстанем перед апелляционным судом 14-15 мая", - сообщил он.

По его словам, адвокаты семьи Макрон сфабриковали свидетельства против Рэй.

"Ей вменялись в качестве вины восемнадцать заявлений, в отношении чего ее вина не была признана. А приговорили ее за четыре тезиса, которые даже не фигурировали в обвинении. Так что это мошеннический приговор", - заявил адвокат.

После публикации расследования независимой журналистки Рэй о прошлом супруги президента против нее во Франции было инициировано два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку, Жана-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии.

Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тыс. евро за клевету.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.