​В мае в Ираке убито 468 мирных жителей, 1041 получили ранения

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В мае 2016 года в общей сложности 867 иракцев стали жертвами терактов, насилия и вооруженных столкновений, еще 1459 человек получили ранения".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в отчете миссии помощи Ираку ООН.

Согласно отчету, число погибших среди мирного населения составляет 468, пострадавших 1041 человек. В общей сложности жертвами терактов в мае стали 267 человек, ранения получили еще 740 лиц.