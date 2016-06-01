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    ​В мае в Ираке убито 468 мирных жителей, 1041 получили ранения

    В общей сложности жертвами терактов стали 267 человек, ранения получили еще 740 лиц

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В мае 2016 года в общей сложности 867 иракцев стали жертвами терактов, насилия и вооруженных столкновений, еще 1459 человек получили ранения".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в отчете миссии помощи Ираку ООН. 

    Согласно отчету, число погибших среди мирного населения составляет 468, пострадавших 1041 человек. В общей сложности жертвами терактов в мае стали 267 человек, ранения получили еще 740 лиц.

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