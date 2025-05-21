В Испании застрелен бывший советник экс-президента Украины

В Мадриде (Испания) застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Недалеко от Мадрида (Испания) застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как передает Report, об этом сообщила испанская радиостанция Cadena SER.

Убийство произошло утром возле американской школы в Мадриде.

В полицию поступил экстренный вызов с сообщением о раненом человеке. Прибывшая на место скорая помощь констатировала его смерть. Четыре пули попали в грудь, еще одна в голову.

Источники в полиции сообщили о том, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся.