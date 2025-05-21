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В Испании застрелен бывший советник экс-президента Украины

В Испании застрелен бывший советник экс-президента Украины В Мадриде (Испания) застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Другие страны
21 мая 2025 г. 13:45
В Испании застрелен бывший советник экс-президента Украины

Недалеко от Мадрида (Испания) застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как передает Report, об этом сообщила испанская радиостанция Cadena SER.

Убийство произошло утром возле американской школы в Мадриде.

В полицию поступил экстренный вызов с сообщением о раненом человеке. Прибывшая на место скорая помощь констатировала его смерть. Четыре пули попали в грудь, еще одна в голову.

Источники в полиции сообщили о том, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся.

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