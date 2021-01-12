В Мадриде зафиксировали самую низкую температуру с 1945 года

Ночью температура в некоторых районах опустились ниже 10 градусов

Самая низкая температура за последние 76 лет была зафиксирована в Мадриде в ночь на вторник. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные метеорологического агентства AEMET.

После беспрецедентного за последние несколько десятилетий снегопада, обрушившегося на Мадрид в конце прошлой недели и побившего рекорд 1971 года, в город пришел холод. Ночью столбики термометра в некоторых районах опустились ниже 10 градусов. Так, в районе Университетского городка – 10,3 ниже нуля, в аэропорту "Барахас" - минус 13.

Такая низкая температура была в последний раз зафиксирована 16 января 1945 года – минус 10,1 градус в самом городе. В Барахасе, который тогда не входил в состав Мадрида, было минус 15 градусов.

Холодная погода установилась на значительной части Испании. Красный уровень опасности был введен одновременно в одиннадцати провинциях Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Арагона и сообщества Мадрид.