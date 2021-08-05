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В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых в Италии беглых мафиози

В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых в Италии беглых мафиози Национальная полиция Испании в ходе совместной операции с правоохранительными органами Италии задержала одного из самых разыскиваемых в республике беглых преступников - члена калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета".
Другие страны
5 августа 2021 г. 14:10
В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых в Италии беглых мафиози

Национальная полиция Испании в ходе совместной операции с правоохранительными органами Италии задержала одного из самых разыскиваемых в республике беглых преступников - члена калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе испанских стражей порядка.

По их информации, арест был произведен в Мадриде. Подозреваемый, имя которого не уточняется, находился в Испании с поддельными португальскими документами, при себе у него было обнаружено шесть мобильных телефонов и почти 6 тыс. евро. Полиция королевства называет задержанного одним из ключевых "представителей организованной преступности в Калабрии", а также "одним из самых разыскиваемых беглецов" от правосудия в Италии.

В 2005 году он был приговорен к 30 годам тюремного заключения, однако его адвокаты обжаловали решение в испанских судах, чтобы избежать экстрадиции.

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Версия на английском языке One of most wanted fugitive mafia members in Italy detained in Madrid
Версия на азербайджанском языке İtaliyada axtarışda olan mafiya üzvlərindən biri Madriddə saxlanılıb

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