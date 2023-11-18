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В Мадриде тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии

В Мадриде тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии Тысячи людей с испанскими флагами заполнили центр Мадрида протестуя из-за переизбрания премьер-министром страны лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса и амнистии каталонских сепаратистов.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 19:17
В Мадриде тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии

Тысячи людей с испанскими флагами заполнили центр Мадрида протестуя из-за переизбрания премьер-министром страны лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса и амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Митинг был созван сотней различных ассоциаций, поддерживаемых правой Народной Партией (PP), ультраправой партией Голос (Vox) и левоцентристской партией Граждане (Ciudadanos). Сотрудники полиции сообщили, что на манифестации, проходившей на одной из центральных площадей города Сибелес, приняло участие около 170 тысяч человек. Однако организаторы акции заявляют, что на улицы города вышло около миллиона человек.

Протестующие резко высказались против PSOE, которая решила заключить соглашение с региональными сепаратистскими партиями для того, чтобы заручиться их поддержкой на прошедшем в четверг голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Так, участники протеста уверены, что нынешнее правительство идет на уступки каталонским сепаратистам, подвергая значительной угрозе как демократические ценности страны, так и ее конституцию.

Во время акции протеста, проходившей под лозунгами "Не от моего имени: ни амнистии, ни самоопределения, за свободу, единство и равенство!", "Санчес, уходи в отставку" и "Испания не продается", был зачитан манифест, предупреждающий о "деконституционном" политическом процессе, основанном на "коррупционном" переизбрании Санчеса.

Ключевое недовольство протестующих вызвал именно будущих закон об амнистии, который предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года.

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