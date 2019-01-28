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    В Мадриде таксисты продолжают забастовку

    © RIA

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Мадридские таксисты не прекращают забастовку, требуя от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, восьмой день забастовки они начали с того, что перекрыли одну из центральных улиц столицы, а затем отправились на митинг к зданию правой Народной партии. 

    Также утром таксисты перекрыли аллею Кастельяна - ту самую, где расположен стадион мадридского "Реала" Сантьяго-Бернабеу. 

    Убедить таксистов ее освободить по-хорошему у полиции не получилось, произошли потасовки, пострадали два человека, еще трое задержаны.

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