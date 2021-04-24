В Мадриде прошла акция протеста из-за экспериментов над животными

Акция протеста против использования животных в лабораторных исследованиях состоялась в Мадриде.

Акция протеста против использования животных в лабораторных исследованиях состоялась в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что 24 апреля во всем мире отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных, который был учрежден в 1979 году Национальным антививисекционным обществом (NAVS), во многих городах мира ежегодно проходят протесты защитников животных. По данным организации AnimaNaturalis, ежегодно в мире в экспериментах используют более ста миллионов животных, почти все они погибают.

Около 200 человек и пара десятков собак приняли участие в акции, которая прошла в субботу на мадридской площади Хасинто Бенавенте. "Прекратите вивисекцию", "Мы голос животных и просим помощи", "В защиту всех животных" было написано на плакатах. У некоторых в руках были таблички с цифрами - сколько тех или иных видов подвергаются лабораторным исследованиям в Испании: 25 931 кроликов, 1 476 собак, 1 700 крупного рогатого скота, 3 218 земноводных.

Организатором протеста выступила ассоциация Free Fox, к ней присоединились и другие организации.

Акция проходит на фоне скандала, который несколько недель назад потряс Мадрид и дошел до прокуратуры. В YouTube был опубликован фильм о лаборатории Vivotecnia, расположенной в муниципалитете Трес Кантос. На видео - кадры крайне жестокого обращение с собаками, кроликами, мышами, обезьянами, свиньями. Власти автономного сообщества Мадрид приостановили работу лаборатории.