В Мадриде при пожаре в ресторане погибли два человека, еще 12 пострадали

Два человека погибли и еще 12 получили ранения в результате пожара, произошедшего в итальянском ресторане в мадридском районе Саламанка.

Два человека погибли и еще 12 получили ранения в результате пожара, произошедшего в итальянском ресторане в мадридском районе Саламанка.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, примерно в 23:00 в ресторане Burro Canaglia Bar&Resto вспыхнул пожар. Скорее всего, это произошло, когда официант фламбировал десерт с помощью паяльной лампы.

Его действие вызвало пламя, которое достигло потолка помещения. По словам очевидцев, пожар вспыхнул за считанные секунды.

По словам экстренных служб, посетители пытались убежать, когда пожар начался у главного выхода. Быстро выбраться смогли только клиенты, которые около дверей. Остальные оказались в огненной ловушке.

Некоторые посетители смогли спрятаться на кухне, а другие вышли через запасную дверь. На улице пешеходы, которые увидели пожар, пытались разбить окна на фасаде помещения, чтобы помочь людям выбраться.

О погибших известно, что это двое молодых людей, один из них – работник ресторана.