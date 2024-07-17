В Мадриде поймали бросившего металлический предмет в посольство США преступника

Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, подозреваемого в причастности к нанесению ранений холодным оружием, когда во время празднования победы национальной сборной на чемпионате Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольст

Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, подозреваемого в причастности к нанесению ранений холодным оружием, когда во время празднования победы национальной сборной на чемпионате Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольство США в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что у него психологические проблемы.

Когда молодой человек, празднуя победу Испании на чемпионате, бросил металлический предмет в посольство США в Мадриде, полиция установила личность подозреваемого и поняла, что в отношении него был выдан ордер на арест.

По версии агентства EFE, 23-летний мужчина ранил холодным оружием 12 июля двух человек в пригороде Мадрида.