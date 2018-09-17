В Мадриде от взрыва ноутбука пострадали шесть человек

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Шесть человек получили легкие ранения в результате взрыва ноутбука в метро Мадрида, который везла одна из пассажирок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Во время взрыва компьютер находился в сумке. В результате инцидента пострадала владелица ноутбука и несколько человек, находившиеся рядом с ней в вагоне.

После взрыва началась паника, часть пассажиров решила, что произошел теракт.

На место ЧП были направлены скорая помощь и полиция.