В Мадриде и Барселоне прошли акции в поддержку единства Испании - ВИДЕО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Тысячи жителей Мадрида собрались сегодня на площади Колумба в центре столицы на манифестацию в поддержку единой Испании, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Большинство митингующих принесли с собой испанские флаги. Они скандировали лозунги в поддержку единства Испании и за силу конституции.

Накануне вечером аналогичная акция протеста сторонников сохранения Каталонии в составе Испании прошла в Барселоне, три человека получили легкие ранения в результате беспорядков

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.