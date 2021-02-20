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В Мадриде и Барселоне начались митинги

В Мадриде и Барселоне начались митинги Акции протеста начались в разных городах Испании, в том числе в Мадриде и Барселоне, против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.
Другие страны
20 февраля 2021 г. 23:19
В Мадриде и Барселоне начались митинги

Акции протеста начались в разных городах Испании, в том числе в Мадриде и Барселоне, против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

Как передает Report со ссылкой на газету El Periodico, в столице королевства митинг проходит на одной из центральных площадей, куда дополнительно были стянуты десятки сотрудников полиции, чтобы попытаться не допустить беспорядков. В Барселоне акции проходят пятый день подряд. Манифестации также начались в Малаге и Кордове. Собравшиеся скандируют лозунги с требованием освободить рэпера.

В предыдущие дни протесты в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в сервисе YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, Асель был задержан и помещен в тюрьму.

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