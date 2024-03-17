В Мадриде фермеры на тракторах устроили крупный протест

Крупная акция протеста испанских фермеров началась в столице королевства.

Крупная акция протеста испанских фермеров началась в столице королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в представительстве правительства в Мадриде.

В заявлении ассоциации говорится, что являющейся организатором митинга, новая манифестация проводится в связи с "отсутствием конкретных мер со стороны правительства" для поддержки сектора. Участники протеста также требуют "остановить недобросовестную конкуренцию" со стороны третьих стран, выступают за "закон о продовольственной системе, который соблюдается со справедливыми ценами", и "природоохранную политику, учитывающую" интересы аграриев. Из-за акции движение в центре Мадрида затруднено.

Первые манифестации испанских фермеров начались 6 февраля. Протестующие пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. В ходе митингов фермеры на тракторах перекрывали движение по крупным трассам и блокировали доступ в некоторые порты. Иногда акции перерастали в столкновения протестующих с полицейскими.