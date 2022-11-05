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В Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи

В Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи Два экологических активиста приклеились в субботу руками к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде. Об этом говорится в Twitter организации Futuro Vegetal, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 19:38
В Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи

Два экологических активиста приклеились в субботу руками к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде. Об этом говорится в Twitter организации Futuro Vegetal, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о картинах "Маха обнаженная" и "Маха одетая". "Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо, - отмечается в публикации организации. - На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем".

Запись сопровождается видеороликом, в котором показано, как два человека приклеились руками к рамам картин. Рядом на стене написано черным цветом: "+1,5 градуса".

Ранее подобные инциденты были зафиксированы в музеях других европейских стран.

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