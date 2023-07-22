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В Мадриде экоактивисты парализовали работу аэропорта

В Мадриде экоактивисты парализовали работу аэропорта Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе одного из аэропортов Мадрида.
Другие страны
22 июля 2023 г. 02:06
В Мадриде экоактивисты парализовали работу аэропорта

Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе одного из аэропортов Мадрида.

Как передает Report, об этом организация сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что две девушки смогли миновать охрану и пройти к взлетно-посадочной полосе. Там испанки приклеили руки к асфальту. Таким образом, по словам самих активистов, движение на участке было парализовано.

Позже участницы развернули плакат с надписью: "Объединенный народ действует без партии". По их мнению, гражданам важно объединиться для борьбы с климатическими изменениями независимо от результатов грядущих выборов.

Сотрудникам воздушной гавани пришлось временно закрыть территорию для полетов. Девушек задержали. На данный момент неизвестно, какое наказание им грозит.

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