В Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли за последние сутки на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи".

По меньшей мере шесть человек погибли за последние сутки на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи".

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя властей островного государства Паоло Эмилио Рахолинариво.

По его словам, из-за обрушившегося в ночь на воскресенье циклона 48 тыс. жителей острова были вынуждены покинуть свои дома и укрылись в специально созданных убежищах.

Между тем сила ветра в эпицентре циклона "Батсираи" существенно упала в момент прихода его на территорию Мадагаскара. При зарождении циклона в Индийском океане порывы ветра в его центральной части достигли 240 км/ч. Однако при приближении к восточному побережью Мадагаскара они сократились до 80-110 км/ч. Циклон принес обильные дожди, что вызывает на востоке острова наводнения и оползни.

Согласно прогнозу метеорологов, циклон "Батсираи" движется в юго-западном направлении и пока не грозит континентальной части Африки.

В минувшем январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на восток, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.