В Мьянме сожжено порядка 200 деревень

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Мьянме разворачивается серьезнейший кризис, который срочно требует внимания. По сообщениям, операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: по спутниковым данным сожжено порядка 200 деревень.

Как передает Report, об этом членам Совета по правам человека сообщил Председатель Миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман.

Там во вторник состоялся интерактивный диалог по ситуации в Мьянме.

Он сообщил, что территория возле границы Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. В ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями. Он напомнил, что чудовищным злодеяниям, как правило, предшествует человеконенавистническая пропаганда.

Председатель Миссии cказал, что он и его коллеги хотели бы сами убедиться в том, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну. Марзуки Дарусман отметил два момента в речи Государственного советника страны Аунг Сан Су Чжи.

«Первое – то, что беженцы могут вернуться в Мьянму, и второе – что имеет отношение к Комиссии - она приветствовала тот факт, что международное сообщество уделяет пристальное внимание происходящему в стране».

Дарусман видит в этом признак того, что правительство удовлетворит просьбу Миссии разрешить ей приехать в страну.