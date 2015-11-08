В Мьянме проходят исторические парламентские выборы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Длинные очереди из желающих проголосовать выстроились к избирательным участкам в Мьянме (бывшая Бирма), где 8 ноября начались парламентские выборы, которые многие наблюдатели уже окрестили историческими, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают местные СМИ, многие граждане страны поспешили проголосовать рано утром. Избирательным правом в Мьянме обладают 32 млн человек. В связи с голосованием приняты дополнительные меры безопасности. Более 40 тысяч полицейских задействованы в охране правопорядка у избирательных участков.

На востоке страны, в штате Шан, голосование проходит, несмотря на действующее там военное положение. Однако, по данным избиркома, по соображениям безопасности волеизъявление отменено в 400 населенных пунктов в штатах Качин и Карен, расположенных, соответственно, на севере и юго-востоке страны, где действуют повстанцы, на протяжении уже нескольких десятилетий ведущие бои с регулярной армией.

На выборах в Мьянме работают более 10 тысяч наблюдателей, в том числе - из России. Как сообщили в ЦИК РФ, российскую делегацию возглавил член комиссии Сиябшах Шапиев.

Собственный парламент в Мьянме появился лишь в 2010 году, когда страна сделала первые шаги на пути к демократии. До этого там с 1962 года сохранялась военная диктатура. Парламент состоит из верхней и нижней палат и насчитывает в общей сложности 664 члена. Согласно местному законодательству, четверть мест в обеих палатах зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий. Остальные мандаты распределяются по смешанной системе - между выдвиженцами по одномандатным округам и по партийным спискам. Участие в нынешней избирательной кампании принимают более 6 тысяч кандидатов, представляющих 91 партию.