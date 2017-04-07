В Мьянме перевернулся паром, погибли не меньше 20 человек

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли после того, как паром перевернулся на реке Патейн в Мьянме.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По данным полиции, на борту парома находились более 40 человек.

Власти начали расследование инцидента.

Как сообщает агентство Рейтер, на борту находились около 60 человек — гостей свадьбы. Судно столкнулось с грузовым кораблем и затонуло. 27 человек удалось спасти. Поиски пассажиров еще продолжаются.