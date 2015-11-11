В Мьянме оппозиция получает большинство мест в парламенте

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Избирательная комиссия обнародовала новые данные о результатах голосования на парламентских выборах в Мьянме, прошедших 8 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, после распределения более четверти мест в обеих палатах парламента оппозиция получает 90% мандатов.

Избирком обнародовал данные о распределении 149 мест в нижней палате, состоящей из 440 членов, включая военных назначенцев. Оппозиционная Национальная лига за демократию (НЛД) получила 134 места, в то время как правящей Союзной партии солидарности и развития (СПСР) досталось лишь 8 мандатов. Еще семь депутатских кресел были распределены между четырьмя небольшими партиями, также принимавшими участие в выборной кампании.