В Мьянме около 20 человек стали жертвами атаки повстанцев

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек стали жертвами атаки повстанцев на севере Мьянмы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя правительства страны.

По данным телеканала, атака этнической группировки произошла в субботу утром недалеко от границы с Китаем. Среди погибших четыре представителя сил безопасности Мьянмы.

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем.