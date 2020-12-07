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В Люксембурге заявили, что Лондон покинет Европу, если Brexit провалится

В Люксембурге заявили, что Лондон покинет Европу, если Brexit провалится Ранее премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Великобритания в этом случае покинет Евросоюз, но не Европу
Другие страны
7 декабря 2020 г. 13:16
В Люксембурге заявили, что Лондон покинет Европу, если Brexit провалится

Великобритания покинет не только Евросоюз, но и всю Европу, если переговоры о новых отношениях после выхода королевства из состава сообщества будут провалены. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

По словам Ассельборна, ЕС предлагает Лондону честное и амбициозное соглашение.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка.

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