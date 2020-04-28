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В Люксембурге все население проверят на коронавирус

В Люксембурге все население проверят на коронавирус

Власти Люксембурга поставили цель за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, власти намерены начать проводить тестирование с 19 мая. 

Кроме того, правительство хочет проверить всех резидентов и жителей пограничных районов, которые работают на противоположной стороне границы и ежедневно ее пересекают.

Как заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, "ничего подобного вы никогда не видели ни в одной стране".

"Мы сможем таким образом изолировать инфицированных людей. Это лучший способ остановить распространение вируса, не забывая о соблюдении барьерных жестов", - добавила она.

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