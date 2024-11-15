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В Люблине из-за найденной авиабомбы эвакуировали 3 тыс. жителей

В Люблине из-за найденной авиабомбы эвакуировали 3 тыс. жителей Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Люблине на востоке Польши, проведена эвакуация 3 тыс. жителей.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 10:30
В Люблине из-за найденной авиабомбы эвакуировали 3 тыс. жителей

Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Люблине на востоке Польши, проведена эвакуация 3 тыс. жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Polsat.

По его данным, неразорвавшийся боеприпас был найден при проведении строительных работ вечером в четверг. Прибывшие саперы заблокировали опасную находку, а городские власти в пятницу утром провели эвакуацию жителей шести ближайших улиц.

В ближайшие часы взрывотехники приступят к обезвреживанию боеприпаса, тип которого не назван.

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