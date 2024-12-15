Во Львовской области Украины семь человек погибли в массовом ДТП

Во Львовской области Украины произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли семь человек.

В Львовской области Украины произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли семь человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в селе Чижиков столкнулись автомобиль BMW, фура DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

По данным полиции, в результате столкновения погибли семь пассажиров микроавтобуса, также пострадали трое - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они были доставлены в больницу.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Виновным грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.