В Львове обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

Вопрос обмена пленными между российской и украинской сторонами обсуждался среди прочих в ходе визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Вопрос обмена пленными между российской и украинской сторонами обсуждался среди прочих в ходе визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря Фархан Хак.

"Это вопрос, который среди прочих обсуждался во время посещения генеральным секретарем ООН Украины. Посмотрим, что может быть сделано для продвижения этих вопросов", - сказал Хак.

Он также подчеркнул важность привлечения к этому процессу Международного комитета Красного Креста (МККК).