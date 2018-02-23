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    В Луизиане в университете произошла стрельба, два человека ранены

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Два человека получили ранения в результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни", - сообщила администрация университета в Twitter.

    На данный момент угрозы безопасности нет, проводится расследование, отмечается в сообщении.

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