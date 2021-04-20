В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек

Поиски восьмерых пропавших приостановлены

Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших при опрокидывании судна у берегов американского штата Луизиана, поиски восьмерых пропавших приостановлены. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Береговая охрана США.

Ранее телеканал NBC сообщал, что специалисты смогли обнаружить тело одного погибшего.

"Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести", - заявил на брифинге капитан береговой охраны Уилл Уотсон.

В своем релизе береговая охрана сообщила, что спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов, или "непрерывно" в течение шести дней.

Береговая охрана получила сигнал тревоги о потерпевшем бедствие 39-метровом торговом судне 13 апреля. На борту находились 19 человек. Тогда Береговая охрана сообщала, что при опрокидывании судна у берегов Луизианы пропали без вести 12 человек, еще шестерых удалось спасти.