В Луизиане из-за сильного взрыва на заводе по производству ГСМ объявлена эвакуация

Сильный взрыв с последующим пожаром произошел на заводе по производству горюче-смазочных материалов Smitty's Supply в округе Тангипахоа, штат Луизиана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное подразделение телекомпании Fox News.

Власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили (более 1,6 км - ред.). Спасатели перекрыли движение у предприятия. По словам местных чиновников, пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники Департамента качества окружающей среды (DEQ) и Агентства по охране окружающей среды (EPA) отслеживают и оценивают ситуацию, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

При этом местные жители сообщают о маслянистых дождях, запахе сажи в воздухе и смолистых отложениях на улицах.