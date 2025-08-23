О нас

В Луизиане из-за сильного взрыва на заводе по производству ГСМ объявлена эвакуация

Сильный взрыв с последующим пожаром произошел на заводе по производству горюче-смазочных материалов Smitty's Supply в округе Тангипахоа, штат Луизиана.
Другие страны
23 августа 2025 г. 03:28
В Луизиане из-за сильного взрыва на заводе по производству ГСМ объявлена эвакуация

Сильный взрыв с последующим пожаром произошел на заводе по производству горюче-смазочных материалов Smitty's Supply в округе Тангипахоа, штат Луизиана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное подразделение телекомпании Fox News.

Власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили (более 1,6 км - ред.). Спасатели перекрыли движение у предприятия. По словам местных чиновников, пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники Департамента качества окружающей среды (DEQ) и Агентства по охране окружающей среды (EPA) отслеживают и оценивают ситуацию, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

При этом местные жители сообщают о маслянистых дождях, запахе сажи в воздухе и смолистых отложениях на улицах.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-də zavodda baş verən partlayışdan sonra sakinlər təxliyə edilib

