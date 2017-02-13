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    В Луизиане госпитализировали 11 детей после ДТП со школьным автобусом

    Причины аварии не сообщаются

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ДТП со школьным автобусом произошло в американском штате Луизиана, в результате пострадали 11 детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным полиции штата, инцидент произошел в понедельник утром на трассе недалеко от городка Гринсберг. После столкновения с другим автомобилем автобус, в котором находились около 40 школьников, перевернулся.

    Как сообщили местные власти, пострадавшие были доставлены в больницу с травмами легкой и средней тяжести. О состоянии водителя транспортного средства информация не поступала. Причины аварии не сообщаются.

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