В Луизиане госпитализировали 11 детей после ДТП со школьным автобусом

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ДТП со школьным автобусом произошло в американском штате Луизиана, в результате пострадали 11 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным полиции штата, инцидент произошел в понедельник утром на трассе недалеко от городка Гринсберг. После столкновения с другим автомобилем автобус, в котором находились около 40 школьников, перевернулся.