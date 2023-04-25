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В Луар-и-Шер протестующие против приезда Макрона заняли железнодорожные пути

В Луар-и-Шер протестующие против приезда Макрона заняли железнодорожные пути Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр-Долина Луары запретила манифестации, собрания в день визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Однако люди все равно вышли на протест и заняли железнодорожные пути.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 17:50
В Луар-и-Шер протестующие против приезда Макрона заняли железнодорожные пути

Префектура департамента Луар-и-Шер в регионе Центр-Долина Луары запретила манифестации, собрания в день визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Однако люди все равно вышли на протест и заняли железнодорожные пути.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Макрон уже в третий раз после окончательного принятия пенсионной реформы отправился в регионы. На этот раз он посещает госпиталь в коммуне Вандом в департаменте Луар-и-Шер в сопровождении министра здравоохранения Франсуа Брона.

Несмотря на запрет властей, несколько сотен человек принесли кастрюли и ложки и начали создавать шум. Часть манифестантов заняла железнодорожные пути на вокзале коммуны. Полиция была вынуждена оттеснить протестующих.

Также власти города привезли к госпиталю, который посещает Макрон, мобильный электрогенератор на случай, если профсоюзы вновь решат отключить электричество в здании, как это делалось в ходе двух предыдущих визитов главы страны.

Ряд ассоциаций по защите прав граждан подал жалобу на префектуру в административный суд Орлеана из-за ограничений на проведение манифестаций.

На прошлой неделе Макрон находился с рабочими визитами в регионах. Президента сопровождали свистами и оскорбительными выкриками. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита президента.

Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную.

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Версия на английском языке Protesters occupy railway tracks in Loire-et-Cher upon Macron's arrival

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