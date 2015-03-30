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    В Лозанне проходит встреча глав МИД "шестерки" без участия Ирана

    На встрече присутствует также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Координационная встреча глав МИД "шестерки" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) без участия Ирана началась в Лозанне.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и всех остальных глав внешнеполитических ведомств стран "шестерки".

    На встрече присутствует также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    Стороны обсудят формулировки возможного рамочного соглашения с Ираном по ядерной программе.

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