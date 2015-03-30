В Лозанне проходит встреча глав МИД "шестерки" без участия Ирана

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Координационная встреча глав МИД "шестерки" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) без участия Ирана началась в Лозанне.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и всех остальных глав внешнеполитических ведомств стран "шестерки".

На встрече присутствует также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Стороны обсудят формулировки возможного рамочного соглашения с Ираном по ядерной программе.