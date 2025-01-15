В Лос-Анджелесе задержали трех подозреваемых в поджоге на фоне лесных пожаров

Полиция округа Лос-Анджелес задержала трех человек по подозрению в поджоге на фоне пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния вторую неделю.

Полиция округа Лос-Анджелес задержала трех человек по подозрению в поджоге на фоне пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния вторую неделю.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл.

"В воскресенье ночью наши офицеры в районе Северный Голливуд ответили на вызов в связи с обнаружением возможного подозреваемого в поджоге, который использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар... Два дополнительных задержания были произведены в понедельник", - сказал он.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.