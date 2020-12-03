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В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19 Для бездомных власти должны предоставить временное укрытие
Другие страны
3 декабря 2020 г. 11:49
В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, в котором также перечисляются многочисленные исключения из предписанного.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, "город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту", после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. "Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной", - говорится в постановлении.

По решению мэра, постановление, введенное ранее летом, временно заменяется другим приказом, "необходимым для защиты жизни и имущества Лос-Анджелеса", который в ступает в силу незамедлительно.
"Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома", - говорится в приказе. Для бездомных власти должны предоставить временное укрытие. Покидать место проживания можно только в случае необходимости. Согласно проставлению, все предприятия и компании, требующие личного присутствия сотрудников и не подпадающие под исключения, должны приостановить свою деятельность.

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