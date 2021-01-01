В Лос-Анджелесе вступил в силу запрет на производство вещей из натурального меха

Закон о запрете на продажу и производство одежды и аксессуаров из натурального меха вступил в силу в пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Закон о запрете на продажу и производство одежды и аксессуаров из натурального меха вступил в силу в пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как передает Report, соответствующий законопроект был одобрен городским советом в начале 2019 года. Позже он был подписан мэром мегаполиса Эриком Гарсетти, который уделяет особое внимание вопросам, касающимся защиты окружающей среды.

На введении указанных норм настаивали члены городского совета Боб Блуменфилд, Пол Корец и Митч О'Фэррел. Они подчерчивали, что производство изделий из натурального меха является "бессмысленной жесткостью по отношению к животным". Блуменфилд, являвшийся автором законопроекта, подчеркивал, что "данной бесчеловечной практике должен быть положен конец".

Лос-Анджелес стал крупнейшим городом в США, где действует такой запрет. Аналогичные нормы одобрили ранее власти городов Беркли и Сан-Франциско.