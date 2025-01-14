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В Лос-Анджелесе предъявили первые обвинения за кражи в ходе пожаров

В Лос-Анджелесе предъявили первые обвинения за кражи в ходе пожаров Первым десяти злоумышленникам были предъявлены обвинения в кражах и поджогах во время охвативших штат Калифорния пожаров, среди похищенных из домов вещей была в том числе статуэтка премии Emmy.
Другие страны
14 января 2025 г. 17:53
В Лос-Анджелесе предъявили первые обвинения за кражи в ходе пожаров

Первым десяти злоумышленникам были предъявлены обвинения в кражах и поджогах во время охвативших штат Калифорния пожаров, среди похищенных из домов вещей была в том числе статуэтка премии Emmy.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.

Мы сдержали обещание, что совершающие противоправные действия злоумышленники будут арестованы, преданы суду и наказаны по всей строгости закона. Обвинения предъявлены десяти различным лицам, из них девять обвиняются в кражах, один в поджогах", - сказал Хокман в своем выступлении.

Он привел поименный список обвиняемых со всеми инкриминируемыми им преступлениями. Одна группа злоумышленников похитила из дома неназванной американской звезды статуэтку премии "Эмми", другая группа из трех человек украла порядка $200 тыс. вместе с документами, еще одна пара обокрала за один день сразу два дома. Всем им грозят сроки от шести лет до пожизненного с учетом наличия у ряда преступников предыдущих судимостей. Обвиняемому в трех случаях поджога гражданину по фамилии Эскобар грозит до девяти лет заключения, добавил окружной прокурор. Он отметил, что оперативное задержание преступников стало возможным благодаря тесной кооперации всех силовых и спасательных служб.

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