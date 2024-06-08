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В Лос-Анджелесе погиб по меньшей мере один человек в результате стрельбы рядом с колледжем

В Лос-Анджелесе погиб по меньшей мере один человек в результате стрельбы рядом с колледжем Один человек погиб и по меньшей мере четверо пострадали в результате стрельбы вечером 7 июня в городе Лос-Анджелес недалеко от Комптонского колледжа.
Другие страны
8 июня 2024 г. 09:04

Один человек погиб и по меньшей мере четверо пострадали в результате стрельбы вечером 7 июня в городе Лос-Анджелес недалеко от Комптонского колледжа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местный департамент шерифа.

По заявлению правоохранителей, инцидент не связан с колледжем, полицейское оцепление установлено на месте предполагаемого проведения вечеринки. Местный департамент пожарной охраны уточнил, что при стрельбе пострадали пять человек, один из которых умер по пути в больницу.

Мотивы и личность преступника пока установить не удалось.

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