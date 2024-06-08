В Лос-Анджелесе погиб по меньшей мере один человек в результате стрельбы рядом с колледжем

Один человек погиб и по меньшей мере четверо пострадали в результате стрельбы вечером 7 июня в городе Лос-Анджелес недалеко от Комптонского колледжа.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По заявлению правоохранителей, инцидент не связан с колледжем, полицейское оцепление установлено на месте предполагаемого проведения вечеринки. Местный департамент пожарной охраны уточнил, что при стрельбе пострадали пять человек, один из которых умер по пути в больницу.
Мотивы и личность преступника пока установить не удалось.