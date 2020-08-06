О нас
Report Georgia

В Лос-Анджелесе отключат свет и газ организаторам вечеринок

В Лос-Анджелесе отключат свет и газ организаторам вечеринок Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса в городе
Другие страны
6 августа 2020 г. 16:04

Жителям Лос-Анджелеса, которые будут проводить дома запрещенные в настоящее время вечеринки, отключат воду и электричество.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

Он отметил, что эта мера направлена на сокращение распространения коронавируса в городе.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес зафиксировано свыше 197 тысяч случаев заражения и 4 825 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Штат Калифорния, где находится Лос-Анджелес, находится на первом месте по числу случаев заражения в США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

16:04
В Лос-Анджелесе отключат свет и газ организаторам вечеринок Другие страны
15:29
Правительство Мавритании ушло в отставку Другие страны
15:18
Хакеры взломали облачное хранилище Canon ИКТ
15:17
ФотоВ Гяндже семье Национального героя выдали квартиру Социальная защита
15:16
Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт не будут курсировать три месяца Инфраструктура
15:05
Билеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по новым правилам Инфраструктура
14:56
Азербайджанские моряки застряли на судне "Агдаш" в порту Суэца Бизнес
14:44
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится завтра Милли Меджлис
14:41
ФотоГотовится законопроект о пенсии военнослужащихОБНОВЛЕНО Милли Меджлис
14:28
Саттар Мохбалыев: Вынужденные переселенцы разбирают санатории на части Милли Меджлис
14:17
Минобороны: Родителям запрещено участвовать в церемонии Военной присяги Армия
14:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:52
В Азербайджане готовятся новые критерии назначения инвалидности Милли Меджлис
13:35
Власти прокомментировали вопрос в связи с детскими пособиями Милли Меджлис
13:26
ВидеоПродолжаются совместные военные учения Азербайджана и Турции Армия
Вся новостная лента