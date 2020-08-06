В Лос-Анджелесе отключат свет и газ организаторам вечеринок

Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса в городе

Жителям Лос-Анджелеса, которые будут проводить дома запрещенные в настоящее время вечеринки, отключат воду и электричество.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

Он отметил, что эта мера направлена на сокращение распространения коронавируса в городе.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес зафиксировано свыше 197 тысяч случаев заражения и 4 825 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Штат Калифорния, где находится Лос-Анджелес, находится на первом месте по числу случаев заражения в США.