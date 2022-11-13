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В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала, есть пострадавшие

В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала, есть пострадавшие Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на участников, проходившего в субботу уличного карнавала в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Другие страны
13 ноября 2022 г. 11:47
В Лос-Анджелесе автомобиль наехал на участников карнавала, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на участников, проходившего в субботу уличного карнавала в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на Los Angeles Times, об этом сообщила пожарная служба мегаполиса.

"Транспортное средство, по полученным данным, проехало через толпу участников уличного карнавала. Шестеро пациентов (30-50 лет) были доставлены в больницу", - говорится в сообщении пожарных, размещенном в Twitter.

По данным газеты, в карнавале участвовали сотни человек, и некоторые из них были вынуждены спасаться бегством после происшествия. Наезд на участников процессии, по данным полиции, совершил водитель автомобиля Porsche Cayenne. Он скрылся с места происшествия, пока полиция его не задержала, однако правоохранителям удалось обнаружить автомобиль злоумышленника.

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Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə karnaval iştirakçılarının üzərinə avtomobil sürülüb, yaralananlar var

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