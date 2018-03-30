В Лос Анджелесе армянин выстрелил в жену и сбежал

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В пригороде Лос Анджелеса полиция разыскивает армянина, который стрелял в собственную жену, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Представитель полиции Френк Деперно сообщил, что в рано утром в одном из домов городка Таханга поссорились муж и жена. В итоге мужчина выстрелил в супругу, ранив ее в плечо. Женщина в стабильном состоянии была доставлена в больницу. Во время ссоры мужчина также запустил камень в окно дома, находящийся в этот момент в комнате ребенок не пострадал.

После инцидента мужчина пустился в бега. Согласно информации полиции, это армянин, ему около 30 лет, ростом 177 см. Полиция считает, что он вооружен. Другие детали пока не сообщаются.