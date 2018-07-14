 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в аварии с автобусом

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся в ночь на субботу на шоссе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 25 пассажиров пострадали, сообщает служба пожарной охраны города.

    "Пассажирский автобус перевернулся на автостраде, внутри находились 32 взрослых пассажира", — говорится в заявлении на сайте пожарной охраны.

    Сообщается, что ликвидировать последствия инцидента прибыли 84 пожарника. Пострадавшие доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Большинство пострадавших получили лишь незначительные травмы, спасательной операции не проводилось. Пока нет никакой информации о причине инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi