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В Лос-Анджелес будут направлены еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии

В Лос-Анджелес будут направлены еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть еще 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, где уже несколько дней идут протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов.
Другие страны
10 июня 2025 г. 04:16
В Лос-Анджелес будут направлены еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть еще 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, где уже несколько дней идут протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом в Х написал губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

"Мне только что сообщили, что Трамп направит еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес", - указал он.

Ньюсом убежден, что, отдавая такой приказ, Трамп "не исходил из интересов общественной безопасности", а лишь хотел "потешить свое президентское" самолюбие.

Губернатор утверждает, что из 2 тыс. ранее направленных в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии лишь 300 активно задействованы в противодействии беспорядкам, а остальные "сидят без дела в зданиях федеральных ведомств".

Напомним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Еще тогда министр обороны США Пит Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты для подавления протестов.

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