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    Четыре человека пострадали в результате задымления поезда в лондонском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    На данный момент станция закрыта, пассажиры эвакуированы© The Sun

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Четверо человек пострадали и двое из них были госпитализированы в результате задымления поезда в лондонском метро.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель службы скорой помощи британской столицы.

    "На месте происшествия мы оказали помощь четырем пациентам в связи с их отравлением угарным газом и отправили двоих в больницу в качестве меры предосторожности", - информировал сотрудник службы.

    Жизни госпитализированных пассажиров метро ничего не угрожает.

    Официальный представитель Лондонской пожарной бригады охарактеризовал возникший в поезде пожар как незначительный, сообщив, что ведется расследование причин возгорания.

    ***12:52

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На лондонской станции метро "Оксфорд Цирк" на линии Бейкерлу загорелся поезд, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

    На данный момент станция закрыта, пассажиры эвакуированы, полиция и пожарные прибыли на место инцидента.

    В полиции сообщили, что движение поездов временно прекращено.

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