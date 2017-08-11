Четыре человека пострадали в результате задымления поезда в лондонском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Четверо человек пострадали и двое из них были госпитализированы в результате задымления поезда в лондонском метро.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель службы скорой помощи британской столицы.
"На месте происшествия мы оказали помощь четырем пациентам в связи с их отравлением угарным газом и отправили двоих в больницу в качестве меры предосторожности", - информировал сотрудник службы.
Жизни госпитализированных пассажиров метро ничего не угрожает.
Официальный представитель Лондонской пожарной бригады охарактеризовал возникший в поезде пожар как незначительный, сообщив, что ведется расследование причин возгорания.
***12:52
Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На лондонской станции метро "Оксфорд Цирк" на линии Бейкерлу загорелся поезд, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.
На данный момент станция закрыта, пассажиры эвакуированы, полиция и пожарные прибыли на место инцидента.
В полиции сообщили, что движение поездов временно прекращено.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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