В лондонском "Хитроу" отменили около 40 рейсов из-за крупного снегопада

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Около 40 вылетов из крупнейшего европейского аэропорта, лондонского "Хитроу" были отменены сегодня из-за снегопадов, в Великобритании всю неделю ожидается непогода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, отменены были рейсы различных авиакомпаний, в том числе British Airways и Air Swiss, в основном внутриевропейские. Не вылетели два рейса в Женеву, четыре в Мюнхен, два в Гамбург и три в Франкфурт-на-Майне, не повезло также пассажирам, вылетавшим в Милан, Париж, Цюрих и Амстердам. Отменены были и внутри британские рейсы – в Абердин, Ньюкасл и Лидс.

В заявлении для прессы British Airways сообщила, что перебои в полетах могут продлиться до 2 марта. "Они, вероятно, затронут некоторые ближнемагистральные и внутренние рейсы", - сказано в заявлении.

Необычные холода и снегопады пришли в Великобританию, в центральных районах которой почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода - сегодня в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до -1.