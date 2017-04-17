В Лондоне в ночном клубе произошла утечка токсичного вещества, пострадавшие получили ожоги

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В результате утечки неизвестного токсичного вещества по меньшей мере 11 человек получили ожоги в одном из лондонских ночных клубов, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Из-за инцидента были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения, из них 200 человек сами покинули здание до прибытия экстренных служб.

На место прибыли пожарные расчеты, машины скорой помощи и сотрудники полиции. Прилегающие к опасной зоне дороги были перекрыты.

В больнице были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.

Правоохранители расследуют произошедшее.