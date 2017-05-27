В Лондоне зрителей эвакуировали из театра из-за угрозы взрыва

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Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В театре "Олд Вик" в Лондоне полиция провела эвакуацию после сообщения об угрозе безопасности.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Independent.

По словам посетителей театра, сотрудники службы безопасности вышли на сцену во время представления и сообщили, что в здании, возможно, находится опасный предмет.

В полиции рассказали, что приняли решение об эвакуации после сообщения, полученного по телефону. Сейчас правоохранители осматривают здание театра.