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В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России

В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России После вступления Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Великобритания стала основной целью для российских кибератак и разведывательной деятельности.
Другие страны
14 июля 2025 г. 03:48
В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России

После вступления Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Великобритания стала основной целью для российских кибератак и разведывательной деятельности.

Как передает Report, об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного британского чиновника сообщает газета Times.

По словам источника издания, Британия является для России целью номер один. С начала года спецслужбы Соединенного Королевства фиксируют рост российских "гибридных атак", в том числе кибератак и попыток диверсий на объектах ключевой инфраструктуры страны.

Чиновник объяснил большой интерес России к Британии потеплением отношений Москвы и Вашингтона при Трампе, что делает неуместными какие-то действия РФ на американской территории.

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Версия на азербайджанском языке “The Times”: Britaniya Rusiyanın kəşfiyyat fəaliyyətlərinin əsas hədəfinə çevrilib

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