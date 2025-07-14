В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России

После вступления Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Великобритания стала основной целью для российских кибератак и разведывательной деятельности.

После вступления Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Великобритания стала основной целью для российских кибератак и разведывательной деятельности.

Как передает Report , об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного британского чиновника сообщает газета Times.

По словам источника издания, Британия является для России целью номер один. С начала года спецслужбы Соединенного Королевства фиксируют рост российских "гибридных атак", в том числе кибератак и попыток диверсий на объектах ключевой инфраструктуры страны.

Чиновник объяснил большой интерес России к Британии потеплением отношений Москвы и Вашингтона при Трампе, что делает неуместными какие-то действия РФ на американской территории.