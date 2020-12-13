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В Лондоне заявили, что готовы к отсутствию торговой сделки с ЕС

В Лондоне заявили, что готовы к отсутствию торговой сделки с ЕС Великобритания продолжит торговые переговоры с Евросоюзом, однако готова к тому, что заключить сделку не удастся.
Другие страны
13 декабря 2020 г. 20:18
В Лондоне заявили, что готовы к отсутствию торговой сделки с ЕС
Борис Джонсон

Великобритания продолжит торговые переговоры с Евросоюзом, однако готова к тому, что заключить сделку не удастся.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Sky News премьер-министр королевства Борис Джонсон.

"Наиболее вероятно сейчас то, что нам необходимо готовиться к возвращению к торговле по правилам Всемирной торговой организации, к отношениям по принципу тех, что существуют у ЕС с Австралией. Не забывайте, что мы провели исключительно масштабные приготовления к такой ситуации, поскольку процесс тянется уже четыре с половиной года. Мы подготовились", - сказал глава правительства.

Джонсон при этом отметил, что Великобритания и Евросоюз все еще могут достичь соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле, но для этого им придется преодолеть крайне существенные противоречия.

"Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно. Как я говорил, сделка возможна, если наши партнеры хотят ее заключить. Однако наши позиции все еще очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно", - сказал Джонсон, подчеркнув, что Лондон не будет связывать себя обещаниями гармонизировать собственные стандарты с европейскими, а также намерен "вернуть контроль" над своими водами.

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